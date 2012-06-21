Опалювальний сезон у Вінниці розпочнеться своєчасно. Комунальне підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» повністю справилося з запланованим ремонтом котелень, ТЕЦ, теплових мереж та індивідуальних теплових пунктів. А в житловому фонді виконано ремонт міжпанельних стиків, утеплення фасадів, встановлення металопластикових вікон, інженерних мереж систем електрозабезпечення на 190% до плану, а ремонт покрівель – на 170%. Житлові будинки міста технічно готові прийняти тепло.
«З наступного тижня плануємо розпочати подавати тепло в лікарні, дитячі садочки і школи. Так ми це робимо щороку. І поступово переходити до подачі теплоносія в будинки. Ми своєчасно розпочнемо опалювальний сезон», – зазначив міський голова Сергій Моргунов під час виїзної наради на об’єктах, які здійснюються на виконання меморандуму з Урядом Швейцарської конфедерації. Наразі це – будівництво твердопаливної та реконструкції газової котельні по вулиці Зулінського.
З 2011 року у питаннях енергоефективності Вінниця співпрацює з Швейцарією. Загальний розмір інвестицій в модернізацію систем теплопостачання міста становить понад 20 мільйонів швейцарських франків, з яких трохи більше 4 мільйонів – внесок міської ради і «Вінницяміськтеплоенерго». На реалізацію проекту збудували твердопаливну і модернізували газову котельні на вулиці Баженова. Встановили понад 100 індивідуальних теплових пунктів в будинках на Тяжилові, замінивши там майже 9,3 кілометра труб. А в мікрорайоні вулиці Зулінського встановили 68 ІТП та замінили понад 9 кілометрів теплових мереж. Тут газова котельня, реконструкцію якої завершено, запрацює з 15 жовтня а в листопаді цього року планується ввести в експлуатацію твердопаливну потужністю 3,3 МВт, яка працюватиме на трісці. Завдяки цьому покращиться теплозабезпечення 79 житлових будинків, двох дитсадків, двох шкіл та лікарні.