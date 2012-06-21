Муніципальний ситуаційний центр — це диспетчерська, в якій ведуть онлайн-спостереження за ситуацією у місті. Картинка надходить з 427 відеокамер. Їх встановлено у найбільш людних місцях та на об’єктах, що потребують посиленої уваги, зокрема на виїздах і в’їздах у місто, магістральних вулицях, перехрестях, площах, вокзалах, зупинках, у навчальних закладах. Якщо працівники центру помічають правопорушення чи екстрену ситуацію, повідомляють поліцію, відділ оперативного реагування «Цілодобова варта» або телефонують на гарячу лінію екстрених служб.
Муніципальний ситуаційний центр створено в межах програми «Безпечне місто». З жовтня минулого року він працював у тестовому режимі, а відтепер — повноцінно. З початку роботи зафіксовано понад тисячу правопорушень. Вони найбільше стосуються сфери благоустрою — 45%, порушення правил дорожнього руху — 40%, публічного порядку — 10% і 5% припадає на дорожньо-транспортні пригоди.
«У штаті 6 осіб. Цілодобово позмінно чергують 3 особи, з грудня до чергування долучилися працівники патрульної поліції. За час роботи виявлено крадіжки, хуліганство, бійки, шахрайство, викрадення автомобілів, пошкодження комунального майна, вандалізм. А також аварійні ситуації: пориви мереж водопостачання та водовідведення, пожежі», — розповів керівник муніципального ситуаційного центру Олег Старжинський.
Крім патрульного, в центрі чергує представник Державної служби з надзвичайних ситуацій, що дає змогу оперативно повідомляти про складну ситуацію і скеровувати екіпажі на виклик найкоротшим шляхом. Усю отриману відеоінформацію зберігають і аналізують. За потреби відеозаписи надають правоохоронним органам. За час роботи центру надано відповіді за 53 запитами. Справи розкрито.
За словами міського голови Сергія Моргунова, центр довів свою ефективність. «Початок роботи позитивний та оптимістичний, за короткий час вдалося виявити чимало правопорушень. Таких муніципальних центрів в Україні майже немає, подібні створюють під егідою Нацполіції. Надалі маємо визначатися з місцями, де необхідно ставити камери з високою якістю зображення, які коштують майже 30 тисяч гривень. Наша програма з безпеки розрахована на кілька років. Лише цього року плануємо встановити в місті 200 камер. Насамперед у закладах соціальної сфери: школах, дитсадках і лікарнях», — зазначив міський голова.
До ситуаційного центру планують підключити систему «Рубіж», щоб контролювати автомобілі, які заїхали й виїхали з міста. А ще — встановити обладнання, яке завдяки спеціальним датчикам реагуватиме на витоки хлору, аміаку, нафтопродуктів тощо.