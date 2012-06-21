Вінницька міська рада, КП «Вінницякартсервіс» та ТОВ «Віза Україна» уклали меморандуму про співпрацю щодо впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті міста. Меморандум передбачає налагодження ділових стосунків і розвиток довготривалої, ефективної і взаємовигідної співпраці, спрямованої на розробку і спільну реалізацію прийнятих рішень у сфері розвитку безготівкової економіки міста. Зокрема, оплати банківськими картками за проїзд у громадському транспорті. Це відбуватиметься шляхом забезпечення прийому безконтактних банківських карток безпосередньо на валідаторах автоматизованої системи оплати проїзду, що наразі впроваджується.
«Вінниця — найкомфортніше місто для проживання, і ми воліємо створювати зручні міські сервіси. Ми зараз в стадії реалізації проекту «Електронний квиток», який буде охоплювати весь громадський транспорт у місті. Сьогодні ми тільки розпочинаємо наше офіційне співробітництво. До речі, це не означає, що тільки картки Visa будуть обслуговуватись в транспорті. Visa дає уніфіковане рішення для транспорту безготівкових грошей, гарантує, що це рішення буде найвищої якості, воно буде забезпечене найвищим ступенем захисту. Нам потрібне таке рішення, адже, якщо хтось приїде в місто, він повинен мати можливість розрахуватися і не мати при цьому жодних обмежень», — зазначив заступник Вінницького міського голови Владислав Скальский.