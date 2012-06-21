Новий хірургічний корпус обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова оснащений найсучаснішим обладнанням. На сьогодні – це найбільший хірургічний корпус в Україні після «Охматдиту». Його площа становить 22,5 тисячі квадратних метрів, на яких розміщено приймальне відділення, відділення травматології, урології, загальної хірургії, серцево-судинної хірургії, реанімації та відділення гострої нирки. Всі відділення мають по 60 ліжок, пaлaти oднo- тa двoмісні, oснaщені пoдaчею кисню, Wi-Fi, телевізoрoм і телефоном.
«Новий хірургічний корпус – це, без перебільшення, наша гордість. Корпус оснащений високотехнологічним обладнанням європейських фірм з Франції, Італії та Німеччини. До прикладу можна назвати сучасний астроскоп американського виробництва, що знаходиться в травматологічному відділенні. Обладнання такого класу зараз в Україні є тільки у нас і в Феофанії», – зазначив головний лікар обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова Олександр Жупанов. На даний час триває закупівля для оснащення сучасної стерилізаційної, закупівля обладнання для відділення мікрохірургії ока та рентгенологічного обладнання. «Минулого року було закуплено медичного обладнання на 100 мільйонів гривень. На сьогодні тривають відкриті торги ще на таку суму. Загальна вартість медичного обладнання становить 380 мільйонів гривень», – повідомив керівник закладу. На базі нового хірургічного корпусу, який розпочав роботу у вересні цього року, вже проведено понад сто операційних втручань.