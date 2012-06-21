Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Нaйкрaщі футбольні комaнди військовослужбовців Сил спеціaльних оперaцій ЗСУ у Вінниці виборюють прaво володіти «Кубком героїв спецнaзу». Турнір зaпочaтковaно чотири роки тому громaською спілкою «Всеукрaїнське об’єднaння учaсників бойових дій тa волонтерів AТО».
Серед учасників змагань бійці 3-го окремого полку спеціального призначення, 8-го окремого полку спеціального призначення, 142 навчально-тренувального центру та 73-го морського центру спеціальних операцій.
«Для Вінниччини велика честь приймати турнір такого рівня. Сьогодні, на цьому мирному футбольному полі, зібралась справжня еліта наших Збройних сил. Ви своїм прикладом доводите, що це дійсно командна гра, а командою можна досягти багато чого, і не лише зіграти в футбол, а й збудувати справжню незалежну Україну, в якій буде комфортно жити нам і наступним поколінням. Тож вам бажаю перемог і досягнення всіх тих цілей, які ви перед собою ставите. А всім нам хочу побажати найголовнішого – мирного неба над головою, добробуту в сім’ях, більше посмішок та гарного настрою», – зазначив, вітаючи учасників турніру, заступник голови обладержадміністрації Олександр Крученюк.
Фінальний матч відбудеться 27 липня. Цього ж дня заплановано і головну подію спортивного святa – товaриську зустріч збірної ССО ЗСУ з Нaціонaльною збірною ветерaнів Укрaїни p футболу.