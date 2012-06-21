Департамент освіти Вінницької міської ради та управління патрульної поліції міста підписали меморандум про співпрацю, яким дано старт роботі у загальноосвітніх навчальних закладах шкільних офіцерів. Поліцейські проводитимуть профілактичні бесіди з учнями, відвідуватимуть батьківські збори, розповідатимуть батькам і вчителям про негативні явища у молодіжному середовищі. «Наразі у нас є чотири шкільні офіцери. Це професіонали у своїй справі. Вони пройшли навчання. Експерти та громадські діячі розробили 24 уроки, які затвердило Міністерство освіти. Заняття з учнями проводитимуться у формі бесіди із застосовуванням інтерактивних методів. Офіцери відвідуватимуть школу двічі на місяць. У кожній будуть розміщені стенди з інформацією про поліцейського, який в ній працює. За потреби, учні зможуть зв’язатися з ним. Офіцер допомагатиме вирішуватиме різні проблеми, зокрема, прояви булінгу серед школярів», – розповіла куратор проекту «Шкільний офіцер» Олена Вотякова. За словами начальника відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції у Вінницькій області Олександра Гаркавюка, поліція і школа працюватимуть однією командою на попередження проблем.
«Ми підтримали ініціативу про співробітництво між департаментом освіти та патрульною поліцією, бо безпека в школі – це головне. Дітям потрібне безпечне середовища. У підлітковому віці вони страждають від булінгу, негативних явищ в Інтернеті. Ми сподіваємося, що у нас буде плідна співпраця», – зазначила директор департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.