Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
До нового навчального року у всіх 36 школах міста впроваджено інноваційну систему 9-ступеневої очистки питної води. Установка вилучає з води шкідливі домішки, збагачує її мінералами, які корисні для організму дітей, а також має ультрафіолетове очищення. Така вода використовуватиметься як для приготування страв в їдальнях, так і для споживання свіжою з бюветів.
Інноваційну систему на замовлення міської влади розробила вінницька компанія. У червні цього року на реалізацію проекту «Якісна вода – здорові діти – здорова нація» з міського бюджету було спрямовано 2,3 мільйона гривень. Наступного року новинку впровадять у всіх 53 дитячих садках міста. Таке комплексне рішення щодо забезпечення дітей якісною мінералізованою питною водою в освітніх закладах в Україні реалізується вперше.
«Вода якісна, і, як на мене, набагато краща, ніж бутильована. Тому було прийнято рішення у всіх школах до першого вересня встановити такі системи. Інвестиція виправдана, адже це 9-ти ступенева очистка, у тому числі бактеріологічна очистка через ультрафіолет. Система проста в користуванні і в сервісному обслуговувані», – зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов, скуштувавши воду в одній з шкіл.
Очищена за новою технологією вода сприятиме зниженню рівня захворюваності у дітей на ацетон, вірусні інфекції, захворювання суглобів тощо. Також сприятиме підвищити рівень імунітету у дітей.