Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
У Виноградівському районі що на Закарпатті, виникли проблеми з газопостачанням освітніх закладів. Вони зачепили більшість із понад 60 шкіл та дитсадочків району, що спонукало в. о. голови облдержадміністрації Олексія Гетманенка передати обслуговування цих обєктів у оперативне управління установи з комунальним статусом «Центр із обслуговування закладів освіти». Водночас Центр повинен негайно підписати відповідну угоду із Закарпатгазом, в якій обумовити всі аспекти майбутнього обслуговування.
На нараді з участю всіх зацікавлених сторін, що пройшла в облдержадміністрації, зазначалося, що передати майнові комплекси закладів освіти цій комунальній установі планувалося ще у вересні минулого року. Втім, управління освіти молоді та спорту райдержадміністрації цей крок так і не зробило.
Враховуючи, що районному бюджеті передбачено майже півмільйона гривень на утримання закладів освіти, така поведінка керівництва Виноградівщини викликає щонайменше подив.
– Думайте, насамперед, про людей, а не про політичні уподобання, –закликав присутніх керівників Виноградівського району Олексій Гетманенко. – З ганебною ситуацією, яка призводить до можливих відключень шкіл і садочків від газопостачання, має бути покінчено!