Археологи виявили залишки акведука (лат. aquaeductus — водогін) — споруда для подачі води до населених пунктів або зрошувальних полів. 20 опор водогону знайшли в 30 кілометрах на південний схід від Єревана. Датуються вони 114-117 роками н.е.
Про відкриття повідомив Павло Аветисян, директор Інституту археології та етнографії Національної академії наук Вірменії. За його словами, акведук був гігантською спорудою. Відкриття було зроблено в 2019 році, в 2020-му археологи збираються продовжити дослідження.
Акведук вів в Арташат – місто, яке було столицею Вірменського царства між 190 і 176 роками до н.е. Плутарх писав, що його заснували за порадою Ганнібала: «Розповідають, що карфагенянин Ганнібал, після того як Антіох остаточно програв війну з римлянами, перейшов до двору Артаксія Вірменського, якому дав безліч корисних порад і настанов. Між іншим, він примітив красиву місцевість, надзвичайно вдало розташовану, але лежала вона в запустінні, і, зробивши попередні намітки для майбутнього міста, покликав Артаксія, показав йому цю місцевість і переконав забудувати її. Цар залишився задоволений і попросив Ганнібала, щоб той сам узяв на себе нагляд над будівництвом. Виникло велике і дуже гарне місто, якому цар дав своє ім'я і проголосив його столицею Вірменії».
Через Ганнібала римляни називали Арташат «вірменським Карфагеном». Столицею він залишався приблизно до 120 р н.е.
За межами Арташата археологи знайшли кілька палацових будівель. Павло Аветисян каже, що вони зараз знаходяться на приватній землі, але в 2020 році їх також будуть розкопувати.
За матеріалами Armenpress.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»