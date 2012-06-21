Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Основною причиною зростання захворюваності на COVID-19 у світі став штам коронавірусу «дельта». Про це в середу, 14 липня, заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Варіант» дельта» є одним з основних рушійних елементів нинішнього зростання заражень, він підживлюється зростаючою соціальною взаємодією і пересуванням людей, а також непослідовним використанням підтверджених соціальних заходів та заходів у сфері охорони здоров'я», – пояснив Гебрейесус.

Глава ВООЗ нагадав, що в світі не так давно спостерігалося зниження рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію і кількості смертей від нього. Цьому сприяли темпи вакцинації в Європі та Північній Америці. Але зараз світ «знаходиться на початку третьої хвилі» пандемії.

Чотири тижні поспіль зростає рівень захворюваності на коронавірус в більшості регіонів світу, зазначив Гебрейесус. Знову пішов на підйом рівень смертності від COVID-19.