Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус звернувся до лідерів G20 під час надзвичайного саміту із закликом не використовувати в лікуванні коронавірусу ліки, ефективність яких не підтверджена клінічними дослідженнями.
«Ми знаходимося в стані війни з вірусом, який загрожує зруйнувати наше життя, якщо ми не будемо йому протистояти» - сказав Гебрейесус.
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Але у «війні з цим вірусом» не варто використовувати лікарські засоби, ефективність яких ще не доведена. «Історія медицини має багато препаратів, які «працювали» на папері і в пробірці, але не на людях. Або навіть були шкідливі», - цитує директора ВООЗ Spiegel.
Крім того, неконтрольовані випробування можуть призвести до нестачі ліків, які життєво необхідні пацієнтам з іншими діагнозами. Наприклад, з подачі президента США Дональда Трампа комбінація старого протималярійного препарату гідроксихлорохіну з антибіотиком азитроміцином стала розглядатися чи не як панацея проти COVID-19. Американський президент написав про це у соцмережах, пославшись на невелике дослідження, проведене у Франції. Експерти вважають, що президент, на жаль, поквапився з висновками. Однак тисячі людей у США негайно спробували придбати препарати, ефективність яких при лікуванні COVID-19 ще не доведена.
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Тим часом, ВООЗ оголосила про запуск глобального проєкту Solidarity («Солідарність»).
За словами Гебрейесуса, у загальносвітовому дослідженні будуть випробувані чотири (найбільш перспективні) методу лікування COVID-19. Група вчених відстежить проміжні результати і протягом дослідження вирішить, чи має той чи інший препарат дієвий ефект. Якщо ефективність препарату не підтвердиться, його виключать, замінивши іншим.
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У проєкті візьмуть участь тисячі пацієнтів з більш ніж 45 країн. ВООЗ розраховує, що цей проєкт дасть результати швидше, ніж звичайні клінічні дослідження. Експерти попереджають, що перш ніж будь-який із тестованих препаратів буде схвалений як ліки проти COVID-19 і рекомендований для широкого застосування, пройдуть місяці клінічних і лабораторних досліджень.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»