Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтавська облдержадміністрація з ініціативи голови ОДА Валерія Головка отримала від Полтавського міськуправління ЖКГ дозвіл на розробку проекту та ремонт дороги Київ – Харків – Довжанський у межах міста й готується приступити до нього на умовах співфінансування з міськрадою. Вже визначили територію, на якій розмістять спецтехніку, і попередню вартість робіт. Зазначену ділянку дороги державного значення відремонтують за 100 мільйонів гривень. Наразі готують проектно – кошторисну документацію, яку відправлять на експертизу. Там її переглянуть та затвердять. Уже на початку вересня департамент будівництва ОДА оголосить тендер на підрядника, який виконуватиме ремонтні роботи.
«Для полтавців та гостей міста ця ділянка дороги дуже важлива. Водії бачать її першою, коли заїжджають по Полтави. Ця частина дороги не входить до компетенції нашої адміністрації. Але ми готові її ремонтувати і взяти обов’язки на себе», – розповів Валерій Головко. – На ділянці траси Київ – Харків у межах Полтави проведуть поточний середній ремонт. Його виконають як капітальний з повною заміною асфальтного полотна.
Частину дороги розпочнуть ремонтувати після отримання згоди на співфінансування від міста та визначення підрядника. Орієнтовно роботи почнуться у середині жовтня.