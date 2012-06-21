Вчені місії «Кеплер» виявили майже 20 потенційних двійників Землі – схожих розмірами і фізичними властивостями на нашу планету. Про своє відкриття дослідники повідомили в журналі Astrophysical Journal Supplement.
На початку цього року наукова команда «Кеплера» створила алгоритм, що дозволяє видаляти шуми і відкривати екзопланети, що знаходяться на чималій відстані від зірок, і використали його для відкриття відразу десяти потенційних «сестер Землі» в одному з останніх наборів знімків з «Кеплера».
Використовуючи ті ж методики видалення шумів, дослідники проаналізували весь архів даних і склали новий каталог так званих KOI-об'єктів, вже відкритих екзопланет і кандидатів на цю роль. У нього потрапило трохи більше восьми тисяч об'єктів, приблизно половина з яких є потенційними планетами. Дві сотні цих планет були знайдені під час повторної перевірки даних, і два десятки з них є потенційними двійниками Землі.
Одна з них, KOI-7923.01, є найбільш переконливим кандидатом на роль «сестри» Землі серед тих планет, які були знайдені за допомогою «Кеплера» за весь час його роботи. Її радіус приблизно дорівнює земному, вона обертається навколо зірки, трохи меншої та гарячої, ніж Сонце, а рік на ній триває майже 400 діб.
Як відзначають вчені, планета-двійник знаходиться на околицях «зони життя», і її клімат – щось середнє між Землею і Марсом. Якщо на її поверхні є вода і всі потрібні елементи, ніщо не заважає для зародження та існування життя на KOI-7923.01.