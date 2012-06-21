В Україні одужало за минулу добу 16 людей, з них 3 – діти, 1 – медичний працівник. Померло від ускладнень COVID-19 12 осіб. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
На жаль, середній показник летальності росте в усьому світі. На початку спалаху він не досягав 3%, а зараз становить 6%. Найменші показники летальності в Південній Кореї та Німеччині – 2%. Україна має 3,1%, але у світі є показники й 10-12%. Найбільше хворих у США, Іспанії, Італії. Німеччині, Франції, Великобританії.
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