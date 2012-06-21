Через небувалу повінь у В'єтнамі внаслідок зсуву грунту загинуло принаймні 54 людини і 39 пропали безвісти. Кількість жертв може збільшитися, так як сильні дощі в центральних та північних регіонах країни завадили пошуковим роботам рятувальників.
Про це повідомляє ukurier.dov.ua з посиланням на Reuters.
Внаслідок стихії затоплено понад 22 тисячі (54 300 акрів) рису загиніло понад 180 тисяч голів різних сільськогосподарських тварин.
Повені також поширилися на сім із 77 провінцій Таїланду, які межують із Західним В'єтнамом, повідомляє Департамент з питань запобігання та зменшення небезпеки лих. В повідомлені йдеться, що Таїланді затоплено 480 тисяч гектарів (1,2 мільйона акрів) сільськогосподарських угідь.