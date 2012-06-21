Через небувалу повінь у В'єтнамі внаслідок зсуву грунту загинуло принаймні 54 людини і 39 пропали безвісти. Кількість жертв може збільшитися, так як сильні дощі в центральних та північних регіонах країни завадили пошуковим роботам рятувальників.

Про це повідомляє ukurier.dov.ua з посиланням на Reuters.

Внаслідок стихії затоплено понад 22 тисячі (54 300 акрів) рису загиніло понад 180 тисяч голів різних сільськогосподарських тварин.

Повені також поширилися на сім із 77 провінцій Таїланду, які межують із Західним В'єтнамом, повідомляє Департамент з питань запобігання та зменшення небезпеки лих. В повідомлені йдеться, що Таїланді затоплено 480 тисяч гектарів (1,2 мільйона акрів) сільськогосподарських угідь.

Затоплене в'єтнамське село з висоти пташиного польоту. Фото рейтер

 Чоловік після тропічної зливи ловить рибу на затопленій вулиці Ханоя. Фото Рейтер

 Люди спостерігають, як відкрили шлюз після сильних опадів, спричинених тропічною зливою у провінції Хоа Бінх за межами Ханоя. Фото Рейтер

 Рятувальники використовують важку техніку для пошуку тіл постраждалих на місці зсуву в районі Тан Лак у північній в'єтнамській провінції Hoa BinhViet Dung. Фото AFP

 Чоловік використовує човен, щоб перетнути затоплену вулицю упівнічній в'єтнамській провінції Нінь Біньхайфап. Фото AFP

Рятувальники завантажують човни з коробками їжі, яку відвезуть місцевим жителям центральної провінції Thach Thanh. Фото AFP

Жителі стоять на одному кінці зруйнованого мосту в північній провінції Ієн-Бай. Фото AFP

Сім'я дивиться телевізор в затопленому будинку. Фото Рейтер