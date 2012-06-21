Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»



Через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією більшість співробітників євроінституцій перейшли на дистанційну форму роботи. Це призвело до скасування сотень контрактів позаштатних перекладачів. Тож високопосадовці ЄС тепер змушені шукати можливості висловлювати свої думки доступними мовами, пише видання Politico.

Кілька тижнів тому євродепутатка від лівих сил Сандра Перейра з Португалії під час засідання комітету з питань промисловості ЄП висловила жаль з приводу того, що не може говорити рідною мовою, бо «всіх перекладачів звільнили». На засіданні Комітету із закордонних справ його голова Девід МакАллістер попросив євродепутатів «говорити рідною мовою лише у разі, якщо це одна з мов, з якої доступний переклад». Згодом він попросив одного з депутатів «говорити англійською мовою, оскільки перекладачів тут більше немає». Наразі попри вимоги про соціальне дистанціювання й заборони на поїздки, у Європарламенті стверджують, що їм вдається на час сесій забезпечувати переклад з усіх 24 мов ЄС. Проблеми виникли лише з мальтійською мовою, оскільки перекладачі мальтійської не могли дістатися до Брюсселя.

Перекладачі намагаються працювати через додаток Interactio, щоб забезпечити синхронний переклад онлайн-зустрічей. «Та проблема полягає в тому, що перекладачеві необхідно бачити людину, яка говорить», — розповів перекладач з євроінституцій, який відмовився називати своє ім’я через суворі вимоги конфіденційності щодо його роботи. «Під час онлайн-зустрічей ти втрачаєш контекст, через це рівень концентрації, який необхідний для такого перекладу, дуже виснажує», — сказав він, пояснивши, що «при цьому важко правильно передавати думку мовця».

Щодо зустрічей в інших євроструктурах, таких, як Єврокомісія та Європейська Рада, то їх було повністю скасовано. Це болюче вдарило по перекладачах-фрілансерах, яких нараховувалося близько 1200 і які виконували майже половину синхронного перекладу установ ЄС. Багато хто з них весь час подорожує з Брюсселя додому й навпаки. Тепер вони перебувають у своїх країнах і не знають, коли знову зможуть працювати. Фрілансери побоюються, що, якщо зустрічі європейських чиновників не розпочнуться у нормальному ритмі найближчим часом, то всі контракти перекладачів-позаштатників скасують. Тоді ЄС не зможе належним чином функціонувати, послуговуючись своїми 24 офіційними мовами. «Ми сидимо на карантині без роботи і запитуємо себе: чи відновлять євроструктури свою роботу до літа?» — розповів інший перекладач.

Загалом в установах ЄС працюють 800 перекладачів на постійних контрактах та 3200 позаштатних перекладачів, з яких 1200 мають регулярні контракти. Чимало перекладачів-фрілансерів працюють у всіх трьох основних інституціях ЄС. Проте карантинні заходи скоротили в рази обсяги роботи для перекладачів. А від послуг перекладачів-фрілансерів, які працюють як на короткострокових, так і на довгострокових контрактах, у ЄС наразі взагалі відмовилися.

Європарламент скасував контракти позаштатним перекладачам протягом останнього тижня травня, але сплатив гонорари за березень і квітень. Хоча за правилами ЄС установи мають скасувати договори за 60 днів до дати скасування.

Євродепутатка від партії «зелених» Террі Рейнтке закликала колег знайти шляхи допомогти перекладачам в умовах кризи. «Перекладачі гарантують багатомовність ЄС, і їхня праця життєво важлива для підтримання роботи й функціональності інституцій», — сказала Террі Рейнтке, котра разом з кількома колегами написала листа до президента ЄП Девіда Сассолі, де порушила це питання. Інша євродепутатка з Німеччини Олександра Гусей, яка раніше працювала перекладачем в євроінституціях, повідомила, що багато її колишніх позаштатних колег «не охоплені жодним соціальним забезпеченням у будь-якій країні».

Найбільшим роботодавцем для перекладачів є Єврокомісія. Там щодня досі відбувалося від 40 до 50 зустрічей, які потребували перекладу. Наразі в ЄК здійснюється усний переклад у середньому п’яти фізичних зустрічей на день. Крім цього, перекладачі ЄК працюють на міжнародних відеоконференціях, присвячених боротьбі з коронавірусом.

Щоб розв’язати свої проблеми, позаштатні перекладачі вже провели онлайн-зустріч з представниками трьох головних установ ЄС минулого місяця планують провести ще одну цього тижня. Вони переконані, що їм вдасться вирішити усі складні питання. Адже з власного досвіду вони знають: головне — правильно зрозуміти співрозмовника.