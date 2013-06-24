Воєнне вторгнення росії в Україну змусило більшість країн ЄС усвідомити небезпеку своєї газової залежності від кремля. Проте відмова від російського газу, залежність від якого в ЄС торік становила 40%, — нелегкий і болючий процес. Звісно, росія намагається всіма способами зробити його ще важчим. І хоч ЄС досі не наважився накласти санкції на російський газ, це не завадило москві критично зменшити постачання газу європейським споживачам, щоб продемонструвати свій вплив на ЄС.

Ще до вторгнення в Україну російський державний експортний монополіст «газпром» почав зменшувати обсяги продажу природного газу покупцям в ЄС, що спустошило європейські газосховища. Скорочення постачання в поєднанні з пихатими заявами путіна, його брехливими обіцянками та глузливими жартами на адресу Брюсселя спричинили стрибок цін на енергоносії, потім їх падіння і знову зростання, оскільки газотрейдери намагалися передбачити, на який обсяг газу вони можуть розраховувати у зимовий період. Тим часом європейські домогосподарства та підприємства вже відчули стрімке зростання цін на енергоносії.

Щоб економити запаси газу в зимові місяці, Євросоюз ухвалив рішення скороти його споживання на 15%. Цей план заощадження офіційно набув чинності вчора.

«З огляду на безпосередню загрозу безпеці газопостачання, спричинену російською воєнною агресією проти України, ці правила набувають чинності терміново», — йдеться в повідомленні Ради ЄС.

План передбачає, що країни ЄС докладають усіх зусиль, щоб скоротити споживання газу принаймні на 15 відсотків у період із серпня цього року до березня наступного з огляду на те, який середній обсяг газу вони використовували в середньому протягом останніх п’яти років.

Як сподіваються у Брюсселі, таке скорочення газоспоживання дасть змогу компенсувати рекордно високі ціни на газ і обмеження постачання російського газу. За повідомленнями пресслужби Ради ЄС, цей крок має на меті «підготувати країни-члени до можливого повного зупинення постачання газу з росії», оскільки москва може зробити це будь-якої миті, бо використовує газ як зброю.

Країни-члени ЄС мають самі вирішувати, за рахунок чого їм скорочувати власне споживання газу. Проте Рада ЄС дозволила зробити певні винятки для окремих країн з огляду на особливості ситуації на їхніх енергоринках. Деякі країни не можуть диверсифікувати свої джерела газопостачання, оскільки вони зв’язані з російською газотранспортною системою та не підключені до європейського газового інтерконектора. Ці країни отримають екстрені поставки газу з інших країн ЄС. Нині європейці терміново намагаються заповнити свої підземні газосховища, щоб зробити запас на зиму.

Якщо протягом зими Єврокомісія вирішить, що у країнах є «гострий дефіцит постачання газу» або «надзвичайно високий попит на газ», вона може попросити країни ЄС оголосити надзвичайну ситуацію. Тоді скорочення споживання газу стануть обов’язковими для всіх країн, навіть тих, які користуються винятками з ухваленого плану.

Домовленості про угоду щодо скорочення споживання природного газу було досягнуто наприкінці липня. Для ухвалення цієї постанови потрібно було голоси не менш як 15 країн. Проте їх підтримали всі столиці ЄС, окрім двох — Варшави й Будапешта, про це повідомило агентство Reuters. Угорщина, яка веде переговори про закупівлю більших обсягів газу з Росії, була єдиною країною, яка публічно виступила проти плану Єврокомісії й поставила під сумнів законність правил ЄС, які впливають на національний енергетичний баланс та енергетичну безпеку країни. А представники Польщі хоч і підтримали це рішення, висловили сумнів у його юридичних підставах. Крім того, Варшава заявила, що рішення, які впливають на енергетичний баланс країн-членів, слід ухвалювати одностайно.