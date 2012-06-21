Президенти Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та Європейської ради Дональд Туск привітали Олексія Гончарука з призначенням на посаду Прем’єр-міністра України, йдеться в їхньому спільному листі на сторінці пана Юнкера у Twitter. «Ваш уряд отримав потужний мандат і парламентську підтримку», — зазначено зокрема в дописі. Вони з-поміж іншого запевнили, що ЄС і надалі підтримуватиме нашу країну на шляху впровадження реформ. Водночас посадовці очікують на подальшу імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та про поглиблену зону вільної торгівлі заради зближення бізнесу й громадян обох сторін. Прозвучало й запевнення, що Прем’єр-міністр України може розраховувати на міцну підтримку з боку ЄС незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України, повідомляє Укрінформ. Крім того, Євросоюз і надалі підтримуватиме мирне врегулювання спровокованого РФ конфлікту на сході України й не змінить політику невизнання анексії Криму Росією.
Жан-Клод Юнкер і Дональд Туск заявили, що чекають на зустріч із Олексієм Гончаруком.