Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Дефіцит води сьогодні одна з найбільших проблем багатьох країн-членів Євросоюзу. Згідно з доповіддю Євромкомісії щонайменше 11% населення ЄС та 17% його території відчувають дефіцит води. Цього літа близько половини населення Середземноморського регіону потерпатиме від нестачі води.
Щоб запобігти цій проблемі, Європарламент під час сесії, яка відбулася в онлайн режимі, ухвалив спеціальні норми повторного використання води. Вони визначають мінімальні вимоги для води, яка потрапляє на відновлювальний цикл уперше. Йдеться про міські стічні води, які очищаються на спеціальних станціях і які потім можна безпечно використовувати в сільськогосподарських потребах, захищаючи таким чином довкілля. Норми ухвалили без голосування під час відкриття пленарного засідання.
Мета розробки цих нових правил полягає у створенні ширших можливостей для використання очищених стічних вод, щоби таким чином зменшити експлуатацію природних водойм і підземних вод. Зменшення рівня грунтових вод, великою мірою через сільськогосподарське зрошення, а також через промислове використання й використання на потреби міст, — одна з головних загроз для водного середовища ЄС.
«Сьогодні ми зробили важливий крок до переходу до кругового використання води. Таким чином ми починаємо приносити конкретну користь довкіллю», — наголосила під час ухвалення віцепрезидент Європарламенту Сімона Бонафе. За її словами, до 2025 року країни-члени ЄС могли б повторно використати 6,6 мільярдів кубометрів води. Але це потребує близько 700 мільйонів євро інвестицій. «Ці зміни в нашій системі водопостачання дали б змогу повторно використовувати понад половину поточного обсягу води, що надходить з очисних споруд ЄС, заощадивши понад 5% води, яка надходить з водойм та видобувається з-під землі», —пояснила Сімона Бонафе.