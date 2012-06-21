У Єврокомісії уважно стежать за поступом реформ в Україні й наполегливо нагадують, що українська влада має продовжувати перетворення у галузі державного управління, юстиції та боротьбі з корупцією. Так у Брюсселі позитивно оцінили нещодавнє ухвалення Верховною Радою законів про землю та про банки.
Про це заявив керівник генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства й переговорів про розширення ЄС Крісітан Даніельсон. Він став одним із учасників онлайндискусії «Україна у Східному партнерстві: амбітний порядок денний після 2020 року». Участь у форумі взяли також євродепутати, їхні колеги з Верховної Ради й представники громадянського суспільства.
«І земельна реформа, і банківський закон надзвичайно важливі для України та українських громадян, а також для сприйняття України її міжнародними партнерами», – наголосив Крісітіан Даніельсон. Він також заявив, що ЄС підтримує наміри української влади провести деолігархізацію. «Цей процес – частина урядової програми, і рух у цьому напрямі був би добрим знаком. Це надзвичайно важливо», – вважає європейський чиновник.
Тим часом саміт Східного партнерства, який мав відбутися 18 червня за участі глав держав-учасниць ініціативи, буде замінено на формат відеоконференції, і рівень представництва країн на ній буде знижено. Окрім цього, за результатами відеоконференції не буде ухвалено підсумкової декларації. Як очікується, повноцінний саміт Східного партнерства має пройти на початку 2021 року у Брюсселі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»