Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
ЄС може відкрити свої кордони для третіх країн з липня, проте коли й для яких – національні уряди держав-членів вирішуватимуть самі. «Єврокомісія може лише радити й координувати дії зі скасування обмежень на подорожі, проте рішення ухвалюють самі столиці», — заявив під час онлайн брифінгу в Брюсселі головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.
Тим часом у Європарламенті вважають, що ЄС має якнайшвидше відкрити свої внутрішні кордони. Таку думку висловив голова комітету ЄП з питань громадянських свобод Хуан Фернандо Лопес Агілар. «Наш комітет нагадав державам-членам, що вони пов'язані європейським законодавством, Кодексом кордонів Шенгенської зони. Закон говорить, що всі обмеження має бути лімітовано визначеними часовими рамками, а підстави для цих обмежень мають бути обгрунтованими й пропорційними», — сказав євродепутат в інтерв’ю пресслужбі Європарламенту.
На його думку, важливо те, що Єврокомісія координує поетапне відновленням вільного руху і що міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС мають узгоджувати будь-які обмеження на свободу пересування з Брюсселем. «Для мене очевидно, що без Шенгену не буде відновлення Європи після пандемії. Бо без Шенгену не було б і Європейського Союзу», — наголосив Хуан Фернандо Лопес Агілар.
Очікують, що під час пленарної сесії Європарламенту, яка відбудеться наступного тижня, євродепутати ухвалять резолюцію щодо відкриття зовнішніх кордонів ЄС.