Єврокомісія пришвидшить переговорний процес із Сербією й Чорногорією про вступ цих держав до ЄС. «До 2025 року вони мають бути готовими до членства в ЄС», — йдеться в новій стратегії Єврокомісії щодо Балканських країн, яку представив Єврокомісар Йоганнес Ган.
Про це повідомляє видання Die Welt.
Єврокомісар наголосив, що двері до ЄС відчинені для країн Західних Балкан тільки «за відповідних зусиль з їхнього боку». Боснія і Герцеговина, Македонія, Албанія і Косово теж у перспективі можуть вступити в ЄС, бо це «відповідає його політичним і економічним інтересам, а також сприяє безпеці ЄС».
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