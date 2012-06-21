Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Білозірській загальноосвітній школі Черкаського району меню шкільної їдальні стало значно різноманітнішим, ніж раніше. Адміністрація школи вирішила збагатити його стравами із рецептурника Євгена Клопотенка, українського кулінарного експерта, шеф-кухаря, бізнесмена, телеведучого.
Херсонщина долучилася до проєкту «Нове шкільне харчування»
У новому меню — смачні й поживні та корисні для здоров’я страви. Окрім традиційних українських наїдків, тут пропонують школярам їжу з екзотичними назвами, наприклад, «Чахохбілі», «Болоньєзе», курячі нагетси та стіки, овочеву «Паелью», запіканку «Мак енд чиз». Смакують дітям і печеня «Три види овочів» та по-домашньому, курячий шніцель, картопляні галушки, картопляний гратен і картопля, запечена з куркумою, та інші страви, з любов’ю приготовані місцевими кулінарами.
У новій формулі здорового харчування, розробленій Євгеном, значно менше солі та цукру, проте більше спецій та соусів, виготовлених на основі овочів, пояснюють у школі. Та й ціни на обід — у межах цілком розумного.