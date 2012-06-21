Симфонічний оркестр Закарпатської обласної філармонії має традицію розпочинати кожен новий рік концертами з незвичайним сценічним вирішенням. Попередні роки були позначені програмами «Віденський вальс», а також «Голлівуд». Звучання музичних творів, як правило, доповнюють уривки з кінострічок, яскраві фото чи репродукції полотен відомих художників, які демонструють на величезному екрані. Сміливі вирішення глядач сприймає так зацікавлено, що концерти доводиться повторювати не раз і не двічі.
Цього разу колектив на чолі із заслуженою артисткою України Вікторією Свалявчик-Цанько підготував програму «Новорічний експрес». Позаду два концертні вечори — і обидва без жодного зайвого квитка. Навіть виступи зірок естради в Ужгороді не мають такого розголосу і популярності.
У програмі — музика А. Сільвестрі, П. Чайковського, Й. Штрауса, А. Вівальді, Л. Андерсона, Б. Філліпса, супроводжувані відеофрагментами, репродукціями та листівками на зимову тематику. Особливі емоції у глядачів викликало виконання музики Дж. Вільямса з відомої кінострічки «Сам удома». Усі їх демонстрували на величезному екрані. Зачарувала обробка у рок-стилі Б. Філліпса знаменитого на весь світ «Щедрика» Миколи Леонтовича.
Неповторним виконанням творів А. Вівальді порадувала відома в Україні й за кордоном співачка солістка обласної філармонії Мар’яна Гаврилко. Героїнею вечора стала юна випускниця Мукачівської дитячої школи мистецтв Олександра Макарова, по-дорослому виконавши на ксилофоні партію соло до композиції А. Вівальді «Зима».
Заслуженою винагородою музикантам симфонічного оркестру, який торік відзначив 10-річчя, стали аплодисменти: після завершення концерту вони ще довго не стихали. Як зазначила Вікторія Свалявчик-Цанько, на цьому учасники її колективу дивувати не перестануть — готують нові концерти.