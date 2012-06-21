Екопарк «Долина вовків» у Міжгірському районі став прихистком однорічній левиці. Вона потрапила сюди три місяці тому після звернення молодого подружжя з Ужгорода. Ті повідомили, що не в змозі утримувати левицю: вона обгризла всі домашні речі, погано їсть. Після перевезення дикої тварини в екопарк виявилося: левиця настільки змарніла і виснажилася, що без кваліфікованого догляду шансів вижити в неї не залишалося. За справу взявся досвідчений природоохоронець, власник екопарку Юрій Тюх.
За три місяці представниця африканського континенту неабияк звикла і до господаря, і до суворого гірського клімату. Юрій Тюх розповідає, що попередній господар не вмів скласти правильний раціон хижачки, зокрема не давав їй м’яса з кров’ю, тож вона дуже охляла, могла навіть загинути. Нині левиця, з’їдаючи щодня майже 10 кілограмів свіжої яловичини, вже обросла жирком, почувається дуже добре. Її вага перевищує 100 кілограмів. Нині у «Долині вовків», окрім півтора десятка сіроманців, утримують ще кілька левів і тигра. Цікаво, що вовки дуже ревниво ставляться до сусідства з левицею — невдоволення демонструють голосним завиванням. Їм не подобається, що господар стільки часу приділяє непроханій гості. Нині левицю готують до переїзду в звичні для неї умови. За домовленістю з міжнародною організацією, яка переправляє диких тварин у природні ареали їхнього існування, левиця після підготовки всіх необхідних документів поїде в Південно-Африканську Республіку.