Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

У селі Вільхівці, що на закарпатській Тячівщині, збереглася одна з найдавніших в Україні синагог. Споруджена орієнтовно в1705 році, після багаторічного простоювання вона стане музеєм. Тим самим її планують врятувати від неминучого руйнування.

У древній сакральній споруді за часів СРСР діяв млин, а за новітніх часів вона стояла пусткою. У липні ж минулого року в ній провели молебень представники учасники наукової конференції, присвяченої вивченню Голокосту. Після цієї події до громади звернулися представники єврейської громади, предки яких у довоєнний час проживали у Вільхівцях. Попросили зберегти синагогу, яка була в аварійному стані, та, відреставрувавши, влаштувати в ній музей.

Прохання було почуте й підтримане. До справи долучилася Вільховецька об’єднана територіальна громада і благодійна організація «Джерела Спадщини» зі США.

«Синагога хоч і була в аварійному стані, але її стіни добре збереглися, як і унікальний старовинний розпис. Ми впевнені, що скоро про місцеву синагогу дізнаються і в Україні, і далеко за її межами», — зазначила членкиня ради правління благодійної організації «Джерела Спадщини», співзасновниця соціально зорієнтованої компанії «Тимофій» (США) Марія Хорун. На рахунку цієї благодійної організації є чимало збережених старовинних релігійних споруд, як і кладовищ та поселень.

Завдяки добре збереженим фрагментам розпису — зображенням із гілками оливкового дерева, зіркою Давида синагога може бути прикладом таких релігійних споруд, що залишилися з минулих часів.

Від жовтня цього року тривають активні будівельні роботи з відновлення синагоги. На кінець листопада на будівлі вже перекрили дах площею 295 квадратних метрів. Реставруючи колишню синагогу, будівельники намагаються максимально зберегти її стиль, відображений у ньому дух історії.