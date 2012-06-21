На території гідрологічного заказника «Голубе озеро» створено екологічну стежку «Перлина Славутчини». Тож школярі регіону, а також молодь з інших куточків України і громадяни, які хочуть відпочити на лоні природи, можуть завітати на Полісся та ознайомитися з унікальністю флори, фауни і ландшафтного різноманіття території.
На кільцевому пішохідному маршруті завдовжки 3,8 кілометра вздовж лівого берега Голубого озера облаштували 11 оглядових зупинок. Науковці Національного природного парку «Мале Полісся», які виступили ініціаторами створення екостежки, наголошують на виховній ролі маршруту.
— Ми підготували великий наклад змістовних інформаційних буклетів про екостежку і розповсюджуємо їх у навчальних закладах області, — повідомила старший науковий співробітник природного парку Наталія Кратасюк. — Отож з настанням сприятливих погодних умов плануємо розпочати активну екскурсійну роботу. Першими відвідувачами стали учні старших класів Крупецького НВК, і ми побачили ефективність такого методу екологічного виховання підлітків.
Новостворена екологічна стежка «Перлина Славутчини» — спільна робота колективу НПП «Мале Полісся», Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства, лісгоспів Славутчини і Шепетівщини, надали допомогу в її облаштуванні меценати. Парк «Мале Полісся» створено 2013 року. Він розташований на території Ізяславського та Славутського районів Хмельницької області на загальній площі 8762,7 га. Тут добре збережена рослинність, густі ліси, унікальні мальовничі озера та болота різних типів.
Руслана ПОДОЛЬСЬКА
для «Урядового кур’єра»