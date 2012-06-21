На це звернув увагу міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв’ю ресурсу «Цензор.нет», відповідаючи на запитання: які причини припинення виплати пенсії колишнім переселенцям, які купили житло на підконтрольній территорії, "прописались" у ньому і відмовились від "довідки переселенця?
«За законом, загальний порядок призначення пенсійних виплат передбачає наявність пенсійної справи для громадян України. Статус внутрішньо переміщеної особи дає можливість призначати і виплачувати пенсії у спрощенному порядку – без наявності пенсійної справи – форс-мажорні обставини роблять необов’язковими деякі загальні для всіх процедури. Якщо людина відмовляється від статусу ВПО, пенсійна справа відсутня, її неможливо витребувати з окупованої території, зникає юридична можливість платити їй пенсію на загальних засадах, оскільки пенсійної справи физично в наявності немає.
До речі, в законі взагалі не визначений порядок припинення статусу ВПО, крім як за заявою внутрішньо переміщеної особи, або бути відсутнім на підконтрольній території 60 днів, в окремих випадках – 90. Тому потрібно вносити зміни у діюче законодавство і передбачати всі ці важливі моменти», – зауважив міністр.