Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У селі Залізняк Сумського району завершують облаштовувати місцеву бібліотеку в заклад, що матиме агроекологічне туристичне спрямування і на базі якого функціонуватиме кав’ярня. В ній гостей пригощатимуть напоєм з цикорію, який тут же в селі й вирощуватимуть.
Про це повідомила «Урядовому кур’єру» Ірина Варламова, один із ініціаторів минулорічного бізнес-проєкту, який став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України-2019» і про який «УК» свого часу розповідав. За підсумками творчого огляду ентузіасти громади виграли 100 тисяч гривень на розвиток виробництва цикорію, який має посприяти низці місцевих супутніх промислів та туристичних розробок.
Звідтоді виконано значний обсяг робіт і в тому числі з перепрофілювання бібліотеки. Сформовано новий книжковий фонд як для дорослих, так і юних читачів, що дозволило повернути заклад до активного читацького життя. Також закуплено обладнання та інвентар для повного циклу виробництва цикорію, починаючи від його вирощування і закінчуючи виготовленням напоїв.
Сім родин села зголосилися вирощувати цю рослину — для цього їм передано набір відповідного обладнання. Сьогоднішні види на врожай обнадійливі і обіцяють гарний ужинок.
Як підсумувала Ірина Варламова, перший фестиваль цикорію планується провести наприкінці вересня. Його приурочать до 150-річчя від дня народження поміщика-земляка Бориса Золотницького, який колись господарював на цих землях і з-поміж різних культур вирощував цикорій.