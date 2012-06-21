З ініціативи учасників АТО й за підтримки облдержадміністрації у Запорізькій області почався третій благодійний марафон до Дня Збройних сил України. Традицію збирати кошти для надання допомоги бійцям, які повернулися зі сходу, започаткувала Запорізька рада ветеранів АТО під керівництвом «кіборга» В’ячеслава Зайцева ще у 2015 році.
— Мета благодійного марафону — нагадати запоріжцям, що війна не завершилася, а триває зовсім близько, — наголосив під час відкриття телемарафону заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької облдержадміністрації Олександр Зубченко. — Поруч з нами живуть люди, які ще вчора захищали мирне небо над запорізьким краєм, а нині потребують допомоги в лікуванні, складних операціях, реабілітації. Важливо, щоб ми всі разом підтримували наших захисників.
Одержувачем зібраних коштів визначено громадську організацію «Центр «Побратим» із Мелітополя. За даними заступника керівника центру Олени Требухової, його фахівці напрацювали методики психологічної й соціальної реабілітації військових, налагодили спілкування з родинами атовців, мають чималий досвід юридичної допомоги воїнам. Це дало змогу жіночій команді «Побратима» консолідувати понад 400 мужніх ветеранів Мелітопольщини і стати прикладом для інших об’єднань.
Громадські активісти Олексій Сквордяков, Олег Коломоєць і Тимур Книш зазначили, що марафон стане тестом на зрілість ветеранського руху. Колишні солдати мають попрацювати з малим і середнім бізнесом, розповісти про свої справи, об’єднати громаду заради підтримки побратимів. Важливо також провести активну інформаційну кампанію, залучити до благородної справи всіх небайдужих.
Найближчим часом зустрічі щодо організації марафону відбудуться в усіх містах, районах і громадах області. Керівництво обласної виконавчої влади запросить до участі у благодійній акції найбільші місцеві промислові й аграрні підприємства. А починати допомагати нашим захисникам можна вже сьогодні.