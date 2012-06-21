Протягом кількох років у Запоріжжі гострою була проблема нестачі місць у дошкільних закладах, а позаторік розпочалася цілеспрямована робота зі скорочення черг. Запорізький міський голова Володимир Буряк поставив завдання розробити з цього приводу спеціальну програму. За цей час у місті відкрито додаткові групи, реконструйовано кілька дошкільних установ, які багато років не працювали. До прикладу, торік відновлено роботу трьох дитячих садків. Нині черга скоротилася більш ніж учетверо. А нещодавно після реконструкції у центрі Запоріжжя відкрито черговий дошкільний заклад — дитсадок №144 «Запорожець».
Сучасний, затишний, оснащений за останніми технологіями садок відчинив двері в Комунарському районі. Тут обладнано пральню, харчоблок, медкабінет, є всі необхідні меблі, іграшки, спортінвентар. Тут функціонує 12 груп, розрахованих на 222 дитини. Це групи раннього і дошкільного віку, дві з них — з інклюзивною формою навчання.
— Садок нещодавно здано в експлуатацію, а життя в ньому вже кипить, — зазначив заступник Запорізького міського голови Валерій Еделев. — Забезпечено навчально-виховний процес, створено комфортні умови. Садок справді зразково-показовий.
Тож програма міської влади, спрямована на ліквідацію черги і виведення дошкільних установ на такий рівень, триває. В окремих садках уже навіть є вільні місця.