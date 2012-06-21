У відділенні реабілітації КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької облради запрацював новітній водолікувальний блок, жителям області стали доступними унікальні відновлювальні бальнеологічні процедури.
У 2017 році депутати Запорізької обласної ради вирішили провести повну реконструкцію та переоснастити водолікувальний блок. За кошти, виділені з облбюджету, провели капремонт: замінили кахельне покриття, сантехнічні комунікації, електродроти. Відтак в оновленому приміщенні встановили сучасні ванни та нову душову, які застосовуються для лікування та відновленняздоров’я пацієнтів Запорізької обласної лікарні. Індивідуальний підбір процедур допомагає досягти максимального лікувального ефекту та якнайшвидшого відновлення пацієнтів лікарні. Після реконструкції також відновлено роботу душового залу.
За останнійрік у відділенні реабілітації Запорізької обласної клінічної лікарні пройшли оздоровлення і лікування 12 тисяч пацієнтів, тоді як до реконструкції відділення в водолікувальному блоці проходили відновлення не більше двох тисяч осіб. Аналогів процедур, що робляться в реабілітаційному відділенні клінічної лікарні, в Запорізькій області більше немає. За даними фахівців відділення, ці процедури унікальні для медичних установ країни через різноманітність ванн. Тому по допомогу у це ввідділення реабілітації звертаються пацієнти не тільки Запорізького краю, а й усієї України.