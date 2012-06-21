Державна архітектурно-будівельна інспекція України видала дозвіл на початок реалізації будівництва нового терміналу КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя».
«Нині ми виконали найважливіше – підготували проектну та затвердили кошторисну документацію», – повідомив голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль. – Підрядною організацією стала фірма «Альтіс» – українське підприємтсво з відповідними потужностями, здатне виконати необхідну роботу. Днями розпочалися роботи на об’єкті. Маємо також плани й щодо розширення авіасполучень», – повідомив очільник області.
Згідно з проектом загальна площа нового терміналу становитиме 12 тис. 321 м², пропускна здатність – 400 пасажирів на годину (250 пасажирів у міжнародному секторі і 150 на внутрішньому), з можливістю збільшення до 600 пасажирів. Відтак міжнародний аеропорт Запоріжжя посяде лідируючі позиції на ринку авіаперевезень в Україні.
Костянтин Бриль також нагадав, що, згідно з Постановою Кабміну України аеропорт увійшов до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року. Нею передбачено виділення коштів з держбюджету на реконструкцію аеродрому КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 611,27 млн грн. Наразі 200 мільйонів гривень на оновлення аеропорту виділено на поточний рік з місцевого бюджету.