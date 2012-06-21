У селах Чкалове і Корніївка Веселівського району Запорізької області реконструюють систему водопостачання. Вартість реконструкції водопроводу села Чкалове становить понад 3 мільйони гривень, надходження яких передбачено з державного, обласного, районного та сільського бюджетів. Протяжність водопровідної труби — 15 кілометрів, 13 з яких вже укладено.
— Цього року роботи наближаються до завершення, — каже Чкаловський сільський голова Станіслав Калиновський. — Залишилося провести зварювальні роботи та обладнати колодязі. Ввести водогін в експлуатацію плануємо у 2018 році. Це повністю розв’яже проблему водопостачання в Чкаловому.
Він зазначив, що в селі вже частково замінено вуличне освітлення. Наступного року планують відремонтувати будинок культури й спортивну залу, а саме замінити дах. На думку сільського голови, це вирішить нагальні питання села.
У Корніївці протягом двох років робили капітальний ремонт водопровідної системи: будували свердловину й підземну насосну станцію. Те, що нині нема водопостачання, пов’язано лише з непід’єднанням до електромереж. Документація погоджена, та робіт не виконано.
Перший заступник голови облради Єгор Семенков запевняє, що обласна рада не залишить села без підтримки.
— Обласна рада передбачила кошти на будівництво мережі водопостачання у Чкаловому, — зазначив він, — яке перебуває на етапі завершення. Щодо проблем з водопостачанням у Корніївці, то обласний бюджет профінансував будівництво водопроводу. Проблема в тому, що нема спеціального кабелю. Після того, як його під’єднають, артезіанську свердловину підключать до електромережі. Тож водопровід запрацює, й жителі села будуть із якісною питною водою.
Перший заступник голови Запорізької облради впевнений, що такі кроки дають змогу почуватися жителям Запорізької області впевненіше, бо коли міцнішатиме село, буде міцною й Україна.