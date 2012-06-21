У господарствах Запорізької області триває активний період збирання врожаю ранніх зернових культур. Минулого року, через вчасно проведені профілактичні заходи підрозділами ГУ ДСНС України в Запорізькій області разом з керівниками господарств у місцях збирання, переробки та зберігання врожаю, пожеж вдалося уникнути. Тож наразі одним із пріоритетних завдань ГУ ДСНС області є забезпечення належного захисту від пожеж полів, сільгоспугідь, підприємств, місць переробки та зберігання зернових і грубих кормів.
Для недопущення виникнення пожеж у місцях збирання, переробки та зберігання нового врожаю пожежні разом з представниками наглядових органів перевірять протипожежний стан елеваторів, хлібоприймальних підприємств, комбікормових заводів, місць збирання, переробки, та зберігання врожаю тощо.