У Запорізькій області триває декада зайнятості людей з інвалідністю, приурочена до Міжнародного дня інвалідів, який відзначається третього грудня. Нині на шляху працевлаштування перед людьми з обмеженими фізичними можливостями постає багато перешкод, зокрема психологічних, пов’язаних зі ставленням суспільства до особливого статусу інвалідів.
Фахівці служби зайнятості проводять групові заходи для інвалідів, зокрема учасників АТО щодо підвищення мотивації до працевлаштування, набуття впевненості у своїх силах. Семінари для людей з інвалідністю, тренінги з техніки пошуку роботи, ярмарки вакансій допомагають зорієнтуватися на ринку праці, якомога швидше адаптуватися інвалідам до соціуму та знайти роботу, яка відповідатиме їх потребам.
З початку року до Запорізької обласної служби зайнятості звернулися 2374 інваліди. Працевлаштовано 590 з них. У громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 288 інвалідів. Одноразову виплату допомоги по безробіттю в організації підприємницької діяльності отримали вісім безробітних інвалідів. За направленням обласної служби зайнятості професійне навчання пройшли 178 безробітних із числа інвалідів, 161 особу працевлаштовано після проходження навчання.