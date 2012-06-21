Торік за програмою розвитку міського ботанічного господарства здійснили перший етап реконструкції теплиці тропічних рослин. А напередодні Різдва Запорізький міський голова Володимир Буряк побував у «Зимовому саду» й ознайомився з результатами виконаної роботи. Зокрема теплиця отримала привабливий зовнішній вигляд. Вона стала вищою на два метри, що сприятиме комфорту рослин. Нині її площа становить понад 230 квадратних метрів, на яких ростуть понад три тисячі рідкісних теплолюбних рослин.
Цікаво, що спочатку на проектування, виконання робіт в міському бюджеті було передбачено близько двох мільйонів гривень. Та вдалося заощадити кошти і все обійшлося в півтора мільйона.
«2018 року ми спрямовуємо з міського бюджету на продовження реконструкції ботанічного саду ще майже п’ять мільйонів гривень, — повідомив Володимир Буряк. — Робимо це через унікальність об’єкта. Ботанічний сад має бути привабливим як для школярів, які тут займаються, так і для дорослих його відвідувачів».
За даними міського голови, за ці кошти будуть виконані внутрішні роботи в теплиці «Зимовий сад»: замінять систему опалення, освітлення, доріжки, встановлять перила, пандуси тощо. Також цього року розпочнеться реалізація наступного етапу розвитку ботанічного саду — реконструкція тепличного комплексу «Кімнатні рослини», де планують встановити нові каркаси, склопакети, виконати внутрішні роботи.
Всього на території міського ботанічного саду розміщені 20 теплиць і дендрологічний парк. Тут ростуть тисячі унікальних рослин. За даними директора позашкільного навчального закладу «Запорізький міський ботанічний сад» Тамари Єрьоміної, теплиці були побудовані ще в шістдесяті роки минулого століття, конструкції зносилися, скло має непрезентабельний вигляд.
Керівництво Запорізького міського ботанічного саду протягом останніх років порушувало питання необхідності масштабної реконструкції. Та гроші з міського бюджету вперше були виділені лише торік.
Це передовсім кошти екологічного фонду, призначені на реалізацію міської програми розвитку ботанічного саду на 2017—2022 роки. Вона охоплює реконструкцію всіх двадцяти теплиць.