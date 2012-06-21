У селі Фруктове Мелітопольського району Запорізької області завершуються роботи на очисних спорудах. Річ у тому, що старі, вже зношені очисні споруди цього селища відкрито понад 40 років тому — 1976-го. У процесі їх експлуатації проводили численні ремонтні роботи, але вони не забезпечували повноцінного функціонування. Для якісної роботи каналізаційних очисних споруд виникла потреба в їх реконструкції.
У 2012 році Фруктовська сільська рада разом з ВК «Фруктове» замовила необхідну проектно-кошторисну документацію. Орієнтовна вартість робіт на той час становила понад 11 мільйонів гривень. У 2013-му завдяки фінансовим внескам з місцевого та обласного бюджетів роботи з реконструкції очисних споруд було розпочато, розпорядником коштів стало управління капітального будівництва Запорізької ОДА. Та через підвищення вартості робіт, а також цін на будматеріали, інвентар та устаткування проектно-кошторисну документацію неодноразово переглядали, а загальна вартість проекту збільшувалася.
Для завершення будівельних робіт з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2016 році надано 9,92 мільйона гривень, цьогоріч — ще 5,8 мільйона. Загальна сума будівництва — 18 мільйонів 648 тисяч гривень, а остаточна кошторисна вартість об’єкта сягнула 22,3 мільйона.
Та попри постійне зростання цін на матеріали і обладнання, завдяки вчасно прийнятим раціональним технічним рішенням управлінню капітального будівництва Запорізької ОДА вдалося зекономити майже 3,7 мільйона гривень бюджетних коштів.