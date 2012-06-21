Початок цього року став клопітним для батьків вихованців дитячих садочків і учнів 1—4 класів Житомира. Люди вистоювали у велетенських чергах, щоб отримати довідку про реєстрацію дітей в обласному центрі. Саме вона відтепер є підставою для часткового здешевлення харчування коштом міського бюджету.
Через велетенський наплив охочих отримати цей документ чиновники навіть змушені були погодитись на компроміс. До шкіл і садочків можна тимчасово подавати ксерокопії паспортів батьків із підтвердженням реєстрації в Житомирі.
Суть нововведення у тому, що міська влада вирішила більше не дотувати харчування дітей (за винятком пільговиків), які офіційно не є жителями обласного центру. Мовляв, нехай за іногородніх кошти доплачують із бюджетів тих територіальних громад, де живуть родини, чиї малюки ходять у житомирські садочки і школи.
Чиновників не бентежить навіть те, що чимало жителів приміських сіл працюють у Житомирі і сплаченими із своїх зарплат податками поповнюють саме бюджет обласного центру, а не рідних населених пунктів. Зате у виграші деякі житомирці, які ніде не працюють, що не тільки фактично живуть чужим коштом, а й користуються всіма належними містянам пільгами.
Найгіркіше, що люди годинами вистоюють у чергах, прагнучи зекономити мізерні суми. Зокрема, за харчування вихованця дитячого садочка місто доплачує 12,87 гривні на день, а за школяра — 8,35 гривні. Однак більшість житомирців готова стояти в чергах навіть за фактично 200 гривень на місяць, які аж ніяк не зайві для сімейних бюджетів.
Навряд чи у дитячих садочках і школах Житомира аж так багато іногородніх, аби економити на цьому і знущатися з корінних житомирців. Тим більше, що заощаджені на школярах 8,35 гривні за день видаються мізерними на тлі 5 гривень за проїзд у міському електротранспорті, які батьки міста з легкою душею відшкодовують за десятки категорій справді численних пасажирів-пільговиків.
Зате завдяки ініціативності житомирських чиновників діти отримали урок, як в обласному центрі на практиці діє конституційна норма про рівність усіх громадян України незалежно від місця їхнього проживання. Не менш гірким прикладом стало те, що навіть робота в місті й сплата податків до міського бюджету не гарантує того, що тебе і твоїх дітей не зроблять людьми другого ґатунку.