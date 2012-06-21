Родина Печених вже виховує чотирьох дітей-сиріт і має бажання надати родинний затишок ще щонайменше шести, позбавленим батьківського піклування. Юрій і Світлана мали трьох власних малих дітей, але вирішили дбати про інших («Урядовий кур’єр» писав про цю дружну родину 2017 року).
Усі шестеро дітей сім’ї Печених із Золотого 2014-го стали волонтерами, адже селище лежить за лічені кілометри від лінії розмежування, тож у перший рік бойових дій тутешні люди днювали й ночували в підвалах. Щоправда, саме прийомних дітей Юрій та Світлана у ті пекельні дні відправили на кілька місяців на Львівщину. А коли підлітки повернулися, теж узяли участь у шляхетній справі допомоги нужденним.
Роками велика родина мріяла про власний просторий дім, бо весь час доводилося тулитися в помешканні з об’єднаних двокімнатної та однокімнатної квартир. А дачу в січні 2017 року розтрощив ворожий снаряд.
І ось мрія здійснилася. Двоповерховий будинок придбано за кошти субвенції з державного бюджету. «Те, що діти отримали, не можна виміряти жодними коштами!» — підкреслює Юрій Печений.
Так змінилася на краще доля одного з 21 дитячих будинків сімейного типу, які діють на Луганщині завдяки людям з великим серцем. І ця добра традиція допомоги поширюватиметься. Принаймні про це говорила на урочистому новосіллі заступник голови Луганської ОДА Катерина Безгинська.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»