Ремонтні роботи у помешканнях, які придбані за державний кошт для вимушених переселенців, знаходяться на завершальній стадії. Тут житимуть мешканці Золотого-4, котрі змушені були через постійні обстріли з боку незаконних військових формувань покинути свої домівки У цьому ж прифронтовому містечку отримають житло й двоє луганчан, яких було визволено з полону в грудні 2019 року, — Вікторія Вороніна та Анатолій Семиренко.
Наразі Вікторія Вороніна завершує поновлення на навчання у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, Анатолій Семиренко — готується до вступу у виш.
24-річну дівчину російські гібридні сили звинувачували в роботі на СБУ і розвідку України, вона, за їхнім визначенням, «вела активну діяльність в Інтернеті з дестабілізації ситуації».
Анатолія Семиренка у серпні 2016 року звинуватили у шпигунстві. Молоді люди майже три роки провели за ґратами.
Ремонт квартир розпочався одразу після новорічних свят. На Луганщині тоді було ухвалено рішення відремонтувати житло за рахунок коштів обласного бюджету, і за проєктами, роботи ведуться «під ключ»: проведено повну заміну системи опалення, вікон, електропроводки, каналізації, дверей тощо. Ванні кімнати облаштували душовими кабінами та унітазами, кухні — мийками та газовими плитками.
«Людям, які стануть власниками цього житла, залишиться тільки перевезти особисті речі, як кажуть, «заходь і живи», — зазначив очільник Луганщини Сергій Гайдай.
Невдовзі новосели з числа вимушено переміщених осіб перевірять якість виконаних робіт.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»