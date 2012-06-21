Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Уже не один тиждень працівники Золотоніського центру соціальної допомоги, що на Черкащині, виготовляють захисні маски. Організували справжній швейний цех. Тільки за останні десять днів вони пошили 700 таких виробів. Матеріал придбали за рахунок міського бюджету. Підсобили й місцеві спонсори. Виготовлена продукція допоможе захищатися від коронавірусу соціальним працівникам, медикам та комунальникам міста.
За швейними машинками та закрійним столом — шість працівників. Самі ж і викрійки зробили. Тканину складають у кілька шарів. Аби пришвидшити роботу, хтось навіть приніс із дому власну швейну машинку.
Нині працівники центру розпочинають виготовляти ще й хірургічні халати та маски з респіраторами.