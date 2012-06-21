Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Золотоноші на Черкащині людей похилого віку вчать розраховуватися за комунальні та інші послуги онлайн, користуватися Інтернетом, зокрема соцмережами.
Курси «Користь смартфона», які організував міськвиконком, нині відвідують 25 ветеранів міста. Заступниця міського голови Мар’яна Ніщенко готова організувати наступний набір, якщо попит на такі послуги виявиться великим.
У тому, що потреба в такому навчанні є, переконує ентузіазм, із яким ветерани оволодівають новими знаннями. Вони не тільки швидко освоюють цифрову техніку, а й простять додати до існуючих курси англійської мови.