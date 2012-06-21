Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Як підлітки проводять вільний час після послаблення карантину? У Золотоноші на Черкащині вирішили поцікавитися цим, організувавши спеціальну рейдову бригаду з представників освіти, поліції та соціальних служб.
І ось в один із липневих вечорів бригада крокує вулицями міста. Просто в центрі, біля міськрайонного суду компанія хлопців з Новодмитрівки, в тому числі неповнолітній, розпиває пиво. Довелося правоохоронцям складати протоколи, наслідком яких можуть бути відповідні штрафи. З іншою групою юнаків, які з пляшками пива прилаштувалися біля маркету «АТБ», обмежилися бесідою.
Місцевих школярок, які вже також досхочу скуштували пива, бригада виявила у Меморіальному парку. З ними представники поліції та міських служб провели роз’яснювально-профілактичну бесіду щодо шкідливості алкоголю у підлітковому віці та про відповідальність за порушення законодавства.
Як засвідчила рейдова перевірка, у місті ще чимало проблем з організацією підліткового дозвілля. Чимало неповнолітніх, незважаючи на карантин, збираються групами, ігноруючи захисні засоби, розпивають слабоалкогольні напої. Приклад же підліткам подають дорослі. Одну з таких веселих компаній, підігрітих алкоголем, перевіряльники виявили на міському стадіоні.
Очевидно, матеріали рейду ще стануть предметом обговорення на серйозному рівні. Подібні перевірки батьки підлітків пропонують зробити регулярними.