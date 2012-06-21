Роман КИРЕЙ,
«Урядовийкурʼєр»
Про створення індустріального парку «Золотоноша», ініціатором створення якого стала Золотоніська міська рада, на Черкащині говорять уже не один рік. В основі його концепції лежать стратегія розвитку міста, затверджена рішенням міської ради ще 2015 року, результати аналітичних досліджень та розрахунки, прогнозні показники та відповідні нормативні документи. Створення та розвиток індустріального парку в м. Золотоноша має допомогти у вирішенні актуальних питань та забезпечити високий рівень сталого розвитку не лише міста, а й цілого регіону. Створити його планувалося ще три роки тому терміном на 30 років.
За результатами дослідження, для розміщення індустріального парку обрано ділянку розміром майже в 40 гектарів з можливістю розширення до 100 гектарів у межах міста. Рішенням сесії Золотоніської міської ради затверджено концепцію створення парку, після чого його включили до Реєстру індустріальних парків України. У листопаді 2019 року шляхом конкурсу обрано керуючу компанію ТОВ «ГолдКепіталбуд». Проте з різних причин реалізація наміченого загальмувалася.
Цими днями в облдержадміністрації відбулося засідання робочої групи з метою координації та напрацювання плану подальших дій облаштування парку. Учасники засідання обговорили необхідність розробки техніко-економічного обґрунтування та проєктно-кошторисної документації. Окрім цього, представник керуючої компанії розповів про подальші плани та відповідні вимоги й потреби у підведенні інженерної інфраструктури на територію індустріального парку.
Як зауважив голова облдержадміністрації Роман Боднар, створення індустріального парку в Золотоноші — одне з важливих стратегічних завдань. Тому місцева влада готова сприяти тим, хто готовий інвестувати у виробництво на Черкащині.
За результатами засідання робочої групи, вирішили консолідувати зусилля щодо пошуку необхідного фінансування.