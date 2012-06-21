На сховищі відпрацьованого ядерного палива № 2 (СВЯП-2) Чорнобильської АЕС завершено комплексні «холодні» випробування. Їх проводили з використанням імітаторів відпрацьованих тепловидільних збірок (ВТВЗ) задля перевірки всіх технологічних систем.
«Будівництво та введення СВЯП-2 в експлуатацію — питання гарантії безпеки зберігання відпрацьованого ядерного палива ЧАЕС на найближчі 100 років. Адже воно зберігається у старому сховищі, термін експлуатації якого добігає кінця», — підкреслив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук.
Нині на сховищі тривають роботи з усунення виявлених зауважень. Наступним кроком стане розроблення й затвердження попереднього звіту з аналізу безпеки й отримання відповідного сертифіката Держбудінспекції. Після цього фахівці зможуть перейти до «гарячих» випробувань з реальними ВТВЗ, повідомляють у відомстві.
А наказом його голови в зоні відчуження затверджено 21 маршрут відвідування, серед яких 13 наземних, п’ять водних та три повітряні. «Основне завдання, яке стоїть перед нами, — безпека кожного відвідувача, який перетинає межі зони відчуження. Їхня кількість значно зростає щороку, як і інтерес до теми чорнобильської загалом. Щоб забезпечити потребу в цікавій та правдивій інформації, ми підтримуємо розвиток нових форм відвідування, які даватимуть нам змогу якісно комунікувати з туристами», — наголосив Віталій Петрук.
Цього року вже встановлено новий рекорд відвідуваності зони відчуження — майже 75 тисяч туристів за вісім місяців. Лише в серпні 2019-го тут побувало 14,5 тисячі осіб. Від початку року цей показник зріс уп’ятеро. Старт повноцінної роботи водних і повітряних маршрутів стане можливим після завершення облаштування контрольно-пропускних пунктів.
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»