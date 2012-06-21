У Волноваському районі Донеччини поблизу населених пунктів Петрівське та Богданівка піротехніки Головного управління ДСНС України в Донецькій області розпочали перевірку й розмінування потенційно небезпечної території поблизу лінії зіткнення. Ці роботи стали можливими після того, як 11 листопада завершилася практична фаза розведення військових підрозділів та техніки ЗСУ і проросійських незаконних збройних формувань. За попередніми даними, з початку розмінування сапери встигли обстежити територію площею 0,07 гектара, вилучивши і знешкодивши лише на цій маленькій ділянці шість вибухонебезпечних предметів.
А тим часом у прифронтовій Авдіївці поліцейські та співробітники СБУ натрапили на великий арсенал зброї й набоїв у будинку колишнього навчального комбінату. Взявшись перевірити отриману інформацію про незаконне зберігання боєприпасів 33-річним місцевим жителем, правоохоронці вилучили сім гранатометів, шість гранат із запалами й понад 1200 набоїв різного калібру.