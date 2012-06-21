Уперше за 20 років у Миколаївському зоопарку на світ з’явилися малюки удава звичайного (Boa constrictor). Інші назви — священна змія або змія богів — пов’язані з культами корінного населення Південної Америки. У Миколаєві було сформовано пару удавів із самця Бізона, який прибув до зоопарку 2007 року, і самки Марки, що потрапила сюди пізніше з пересувної виставки. У них з’явилося на світ 26 малюків завдовжки 47 сантиметрів і завважки 62 грами кожен. Деяких удавчиків працівники витягували із шкаралупи яєць. Тепер малюки перебувають у спеціальних контейнерах для утримання і добре почуваються. У зоопарку кажуть, що перебувати поряд з батьками їм небезпечно, бо у плазунів немає материнського інстинкту. Діти живуть за рахунок поживних речовин, які зберегли з яйця, але скоро в них буде перша линька, і тоді вони зможуть вживати їжу самостійно.
Мешкає удав в країнах Південної й Центральної Америки, а також на Малих Антильських островах. Розміри дорослих особин майже не залежать від статі й можуть сягати п’яти метрів. Важить удав 10—15 кілограмів, хоч деякі можуть перевищувати 30. Живуть вони майже 30 років.