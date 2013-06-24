Міністерство оборони розпочало розгортання цифрової системи обліку та управління військовослужбовцями «Імпульс». Це перша цифрова система тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині Збройних сил України.
Користь «Імпульсу» така: стройові частини та служби персоналу щодня ведуть облік військовослужбовців, формують накази та інші документи; відтепер це можна робити в безпечному цифровому середовищі; система працює швидше та відображає актуальний статус щодо кожного військовослужбовця в підрозділі.
Першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ. Найближчим тижнями «Імпульс» запрацює в Сухопутних військах.
«Масштабуємо систему «Імпульс» у війську та створюємо базу для ліквідації зайвого бюрократичного навантаження на військовослужбовців. Відтепер військові частини отримують швидкий доступ до актуальної інформації про людей, а командування зможе ухвалювати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних щодо кожного підрозділу», — зазначив міністр оборони Денис Шмигаль.
«Імпульс» фіксує чіткі актуальні дані про кожного військового та зміни в службі, на основі яких формують накази, довідки та статистичні дані, прозорі та узгоджені між собою. Для нас важливо розгорнути систему масово, щоб кожен підрозділ міг користуватися її перевагами. Розроблення і розгортання «Імпульсу» — спільна робота багатьох ІТ-підрозділів, приклад командної роботи ІТ-сектору ЗСУ», —каже заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.
«Імпульс» пройшов авторизацію відповідно до сучасних міжнародних стандартів з кібербезпеки, які використовують країни НАТО. Усі дані зберігаються й передаються у захищеному середовищі, доступ надано лише уповноваженим особам із визначеним рівнем прав. Систему розробили військові ІТ-фахівці Центру масштабування технологічних рішень. Розгортання забезпечують підрозділи Міністерства оборони іЗбройних сил України.
«Із системою електронного обліку «Імпульс» ми робимо значний крок у напрямі цифровізації адміністративних процесів у Збройних силах України. Ця система оптимізує роботу служб персоналу та забезпечує швидкий доступ до даних про особовий склад. Вона дає змогу ухвалювати рішення на основі актуальних точних даних, що підвищує ефективність управління», — розповів заступник головнокомандувача ЗСУ України бригадний генерал Андрій Лебеденко.
У майбутньому «Імпульс» планують інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових «Армія+», електронним документообігом, Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління військовослужбовцями в ЗСУ.
Джерело: Міністерство оборони