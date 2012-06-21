Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Напередодні Дня незалежності 128-маокрема гірсько-штурмова Закарпатськабригада в усіх своїх підрозділах широко відкрила двері для того, щоб кожний, хто хоче зблизька ознайомитися з життям військових, міг це зробити. В Ужгороді, Мукачеві і Виноградові пройшов День відкритих дверей.
Такі дні військовики влаштовують щорічно, інколи й кілька разів протягом року. Цього разу його проведенню сприяла чудова погода. Тож, щоб гості змогли якнайкраще оцінити міць і належну укомлектованість озброєнням, що є у бригадних підрозділах, його розташували на відкритих майданчиках. Можна було вільно зайти в казарми, де військовослужбовці проводять свій вільний час, а також відвідати їдальню, де ознайомитися з меню військовиків. Продемонстрували і бокси, де на лінійці готовності стоять мобільні технічні засоби.
На День відкритих дверей приїхали юнаки та дівчата навіть із інших районів області. Батьки прийшли разом зі своїми дітьми, щоб ті могли почути про військові операції за участю Закарпатської бригади, дізнатися про її бойовий шлях. У декотрих зміцніло бажання після школи піти служити до Збройних Сил України.